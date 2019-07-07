امطار متوقعة على اليمن والارصاد تحذر

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، بتأثر المرتفعات من صعدة شمالا و حتى تعز و لحج جنوبا بحالة عدم استقرار الأجواء.
وأكد المركز أن حالة عدم الاستقرار يرافقها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بأمطار رعدية، و احتمال امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، مأرب، شبوة، حضرموت).
و أوضح أن الأمطار ستكون غزيرة على أجزاء من محافظات (صعدة، عمران، ذمار، البيضاء) خلال فترتي الظهيرة و المساء.
واشار المركز الى أنه من المتوقع بان تكون الأجواء شديدة الحرارة و مغبرة نسبيا على المناطق الصحراوية و الساحلية.
وهطلت امطار خفيفة الى متوسطة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الايام الماضية.
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