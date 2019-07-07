عدن: تدشين مشروع تركيب أطراف صناعية لنحو 600 من جرحى الحرب

أعلن اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن تدشين مشروع دعم وتأهيل شحنة الأطراف الصناعية لجرحى الحرب، المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فأن المشروع يهدف إلى تقديم أطراف صناعية لأكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من جرحى الحرب والحالات الإنسانية في كل من محافظات (عدن ولحج وأبين والضالع)، عبر مركز الأطراف الصناعية في عدن، بتنفيذ من منظمة أطباء عبر القارات.

وأكد نائب وزير الصحة عبدالله دحان، اهتمام قيادة الوزارة بتحسين الوضع الصحي لجرحي الحرب والحالات الإنسانية من خلال توفير المستلزمات الطبية والعلاجية للمستفيدين عبر المنظمات الداعمة.. مشيدا بمركز الملك سلمان..

بدوره أشار مدير مركز الأطراف الصناعية بعدن عبدالله القيسي، إلى أن المركز ساهم في تدريب 16 فنياً حول تركيب الأطراف الصناعية، لافتاً إلى الازدياد المستمر بعدد المسجلين في المركز الذين بلغد عددهم لأكثر من ألف و 600 جريح حرب وحالات إنسانية من مختلف محافظات الجمهورية ..

من جانبه أكد مدير مركز الملك سلمان في اليمن صالح ذيبان، أن المركز مستمر في تقديم المساعدات اللازمة في القطاع الصحي لتخفيف معاناة الجرحى والمرضى في مختلف المحافظات.

