سفير اليمن والملحق العسكري بألمانيا يطمئنان على صحة محافظ حضرموت

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع سفير بلادنا في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي والملحق العسكري لسفارتنا بألمانيا اللواء الركن محسن ناصر قاسم، أوضاع الوطن وخاصة الوضع في حضرموت ومستوى النجاحات الامنية والاقتصادية التي تحققت في المحافظة.

جرى ذلك خلال زيارة قام بها سفير بلادنا بألمانيا والملحق العسكري بالسفارة لسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اطمأنا خلالها على صحته عقب العملية الجراحية التي أجرائها مؤخراً والتي كللت ولله الحمد بالنجاح وخروجه من المستشفى.

واشاد السفير والملحق العسكري بالنجاحات التي حققتها حضرموت خاصة في جانب الاستقرار الامني والاداري والتمويني ما جعلها حالة متفردة على مستوى المحافظات المحررة.

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واكد المحافظ البحسني أن التجربة في حضرموت تمثل انموذجاً لبقية المحافظات المحررة وأن مسألة دعمها والحفاط عليها مسألة ضرورية من قبل قيادة الشرعية وأيضاً على مستوى السلك الدبلوماسي الخارجي.

وتقدّم المحافظ البحسني بخالص الشكر والتقدير لفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على الرعاية التي حضي بها خلال فترة علاجه .

كما شكر سعادة السفير والملحق العسكري لزيارته والاطمئنان على صحته.