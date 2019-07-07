البركاني يلتقي برؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب

التقى اليوم رئيس مجلس النواب سلطان البركان برؤساء الكتل البرلمانية في المجلس حيث جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مجمل القضايا على الساحة الوطنية والمواضيع المتعلقة بمهام وأعمال مجلس النواب.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس محسن باصرة، أوضح الأخ رئيس المجلس المعوقات التي حالات دون انعقاد جلسات المجلس بعد عيد الفطر المبارك كما كان مقرراً له، واطلع الحاضرين على الترتيبات الجارية لانعقاد جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.

وأشار الى انه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات والاحتياطات المطلوبة لتأمين انعقاد المجلس بما يمكنه من أداء مهامه الدستورية، والاهتمام بقضايا المواطنين وبما يلبي تطلعاتهم، بالإضافة الى دور المجلس في الجانب الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية وبما يساعد على رفع مستوى الأداء في أخبار محلية.

وأوضح رئيس المجلس انه يجري التنسيق مع الحكومة لتقديم التقارير بشأن أدائها في مختلف المجالات على الساحة الوطنية وذلك لمناقشتها في المجلس واتخاذ ما يلزم إزائها، و كذا الاستماع لتقارير اللجان البرلمانية التي تم تشكيلها في جلسات المجلس السابقة بمدينة سيئون .