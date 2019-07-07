الحديدة.. مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة باتجاه حيس

دفعت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بتعزيزات جديدة، باتجاه مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية، شملت تعزيزات المليشيا الانقلابية، أعدادا كبيرة من عناصرها، وآليات قتالية تابعة لها.

في السياق، قصفت المليشيا الانقلابية، بقذائف المدفعية، ظهر اليوم الأحد، مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في مديرية حيس.

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واستهدفت المليشيا بالأسلحة الرشاشة، مواقع متفرقة لقوات الجيش، شرقي مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

كما قصفت مليشيا الحوثي، بقذائف الهاون، مواقع الجيش الوطني شرقي مدينة الحديدة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.