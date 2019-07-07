شاهد ماذا قال الشهيد العقيلي عن أبناء مأرب عند انقلاب الحوثي على صنعاء

الخليج 365 - خاص

أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو قصير يظهر كلمة تاريخية للشهيد العميد احمد بن صالح العقيلي شيخ قبيلة آل عقيل، في ملتقى لقبائل مأرب يدعو إلى مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي على السلطات الشرعية في صنعاء.

ويعود تاريخ الفيديو إلى 18 سبتمبر 2014 عندما دعا شيوخ ووجهاء وأعيان وقادة محافظة مأرب أبناء المحافظة إلى الاحتشاد في وادي نخلا شمال المحافظة وتأسيس المطارح لمواجهة انقلاب الحوثي على السلطات الشرعية.

وألقى الشهيد الشيخ احمد بن صالح العقيلي كلمة تاريخية قال فيها ان الشعب اليمني بأكمله يعول على أبناء محافظة مأرب، وأكد ان الحوثي لا يريد الحكم فقط بل يريد تغيير الفكر والمذهب والهوية في اليمن.

وتساءل من يكون هذا الحوثي الذي يريد ان مأرب، وبأي صفة يريد ان يحكم اليمن، وما قيمة الحياة ان لم نواجه ونتصدى له.

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وقد أثار الفيديو اهتمام رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بكلمة الشهيد القائد احمد بن صالح العقيلي وأكدوا ان كل ما ذكره في كلمته تحقق خلال 5 سنوات، بداية من دحر الحوثي من على أسوار مأرب ووصولاً إلى القضاء على عناصره المندسة وإفشال مشاريعه الخفية، ولم تخيب آمال الشعب اليمني في أبناء مأرب

رابط الفيديو