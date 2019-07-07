باكريت يوجه بتأهيل المركز الصحي بحات إلى مستشفى ريفي وبناء مدرستين

وجه محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بتأهيل المركز الصحي بمديرية حات إلى مستشفى ريفي وتزويده بالمستلزمات الطبية اللازمة وكادر طبي مؤهل (طبيب عام واخصائية ولادة واخصائي أطفال و 3 ممرضات وفنيين). وخلال استقباله اليوم بمكتبه استمع المحافظ إلى نشاط الهيئة الإدارية لجمعية حات التنموية بمديرية حات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجمعية. ووجه المحافظ باعتماد ٤٠ متعاقد و ١٥ جهاز كمبيوتر وبناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم

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