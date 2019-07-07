تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي في الحديدة

أفادت مصادر محلية بمدين حيس جنوب الحديدة أن مليشيا الحوثي حشدت مئات المقاتلين على حدود المديرية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والآليات العسكرية التي تحمل عتاداً عسكرياً وأسلحة ثقيلة.

وذكرت المصادر أن المليشيات قصفت اليوم الاحد مواقع القوات المشتركة في حيس بالمدفعية الثقيلة من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وبقذائف بي 10 وقذائف الهاوزر.

كما استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة القناصة ، وبقذائف آر بي جي.

Advertisements

وواصلت المليشيا قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة المرابطة شرق مدينة الحديدة وشرق مديرية الدريهمي بعدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفادت وحدة الرصد والمتابعة التابعة للمقاومة الوطنية عن استهداف المليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة المتواجدة شرق مديرية الدريهمي بقذائف الهاون ومعدلات البيكا وسلاح 14.5 و 12.7.

وأضافت وحدة الرصد أن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بسلاح من عيار 23 ومدفعية الهاون ومعدل البيكا وسلاح من عيار 12.7.