أفادت مصادر محلية بمدين حيس جنوب الحديدة أن مليشيا الحوثي حشدت مئات المقاتلين على حدود المديرية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والآليات العسكرية التي تحمل عتاداً عسكرياً وأسلحة ثقيلة.
وذكرت المصادر أن المليشيات قصفت اليوم الاحد مواقع القوات المشتركة في حيس بالمدفعية الثقيلة من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وبقذائف بي 10 وقذائف الهاوزر.
كما استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة القناصة ، وبقذائف آر بي جي.
وواصلت المليشيا قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة المرابطة شرق مدينة الحديدة وشرق مديرية الدريهمي بعدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفادت وحدة الرصد والمتابعة التابعة للمقاومة الوطنية عن استهداف المليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة المتواجدة شرق مديرية الدريهمي بقذائف الهاون ومعدلات البيكا وسلاح 14.5 و 12.7.
وأضافت وحدة الرصد أن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بسلاح من عيار 23 ومدفعية الهاون ومعدل البيكا وسلاح من عيار 12.7.
كانت هذه تفاصيل خبر تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.