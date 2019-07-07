صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في شدا الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، تموز 07، 2019، تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في باقم شمالي صعدة.