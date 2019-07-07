"سلمان للإغاثة" ينظم دورة توعوية بمأرب لأولياء المجندين ويوزع مساعدات بسقطرى

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب، دورة توعوية لـ26 ولي أمر لأطفال مجندين ، عن مخاطر التجنيد للأطفال والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

ووفق وكالة "سبأ" ركزت الدورة على القوانين المجرّمة لتجنيد الأطفال وعن مجمل الانتهاكات والمخاطر التي توصل الطفل إلى حالة من العجز والتفكير بالتخلص من حياته نتيجة ما تعرض له في جبهات القتال.

كما ركزت على المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يشارك في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الجبهات - سواءً كان ذلك طوعًا أو كرهًا - بأن ذلك جريمة من جرائم الحرب.

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وتعد الدورة من أساسيات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من خلال الاهتمام بالأسر وإشراكهم في عملية التأهيل وإعطائهم فكرة عن التأهيل النفسي والاجتماعي لما له من أهمية في ضمان استمرار عملية التأهيل في المنزل.

في السياق وزع مركز الملك سلمان 821 سلة غذائية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 4,926 فرداً.

كما وزع المركز ٥٠٠ كرتون تمر على الأسر المتضررة والنازحة بمحافظة مارب، استفاد منها 3000 فرد.