دحان يبحث مع الصليب الأحمر جهود تشغيل مجمع كابوتا وأوضاع مراكز غسيل الكلى

بحث نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، مع مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي فريا داري، التدخلات الدولية للقطاع الصحي.

وبحسب وكالة "سبأ" فقد ثمن دحان جهود اللجنة في مساندة جهود الوزارة لتطوير القطاع الصحي، ومعالجة التحديات والمشاكل التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لايران.

كما استعرض اللقاء جهود تشغيل وادارة مجمع كابوتا الصحي، وسبل اعادة العمل فيه، اضافة الى مناقشة اوضاع مراكز غسيل الكلى.

بدورها أوضحت فريا داري، ان مشاريع اللجنة تتركز في ثلاثة محاور هي الساحل الغربي والضالع ومارب...لافته الی انهم سينفذون زيارة لمستشفى النصر بالضالع لمعرفة مدى امكانية عمل مركز جراحي متقدم، ودارسة كيفية تنسيق الجهود مع منظمة الصحة العالمية فيما يخص دعم مراكز الغسيل الكلوي.