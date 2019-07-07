محلية شبوة تتسلم ٢١ مليون دولار قيمة حصتها من مبيعات النفط الخام

الخليج 365 - عتق

أكد محافظ شبوة محمد بن عديو، ان المحافظة حصلت على ٢١ مليون دولار من حصتها من مبيعات ثمان شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول العقلة بمديرية عرماء.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة معلنا عن تخصيص خمسة ملايين دولار، لمشاريع البنية الاساسية في عموم المديريات، خاصة في مجال الكهرباء والمياه والطرقات والصحة والسكان والتربية والتعليم، موضحا اعتماد تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق الاستراتيجية والداخلية منها وفي مقدمتها اعادة اعمار جسر السلام المعلق بمديرية حبان، وسفلتة طريق عرماء ومداخل مدينة عتق الغربي والشرقي، ومواجهة الاحتياجات الطارئة في مشاريع المياه بعتق.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة اشرافية برئاسة الامين العام للمجلس المحلي عبدريه هشله، تتولى عملية الشروع في اعداد مصفوفة بالمشاريع التنموية التي سيتم تمويلها من هذه المخصصات.

واكد حرص قيادة المحافظة على التعامل بشفافية مع هذه الموارد المالية، وتوجيهها لخدمة التنمية المحلية في كل مديرية، ولفت إلى أن المحافظة حصلت لأول مرة على حصتها من الثروة النفطية وبصورة مباشرة وسوف تخصص للتنمية والبنية التحتية في كل المديريات.