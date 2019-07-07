التخطيط والأشغال بمأرب يكشفان بالأرقام المشاريع المنجزة في المحافظة

ترأس محافظ محافظة مأرب سلطان بن علي العرادة، الاجتماع الشهري للمكتب التنفيذي للمحافظة.

واستمع المجتمعون الى التقرير المقدم من مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي حزام مجيديع والمتضمن الانجازات التي حققها المكتب والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الأداء ومقترحات الحلول.

كما استمع المكتب الى التقرير المقدم من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس داود المذحجي والمتضمن سير اعمال مشاريع الطرق والجسور ومشاريع الإنشاءات والمباني في المحافظة وعددها 93 مشروعا منها 31 مشروعا في مجال الطرق والجسور و62 مشروعا في مجال الإنشاءات والمباني.

وأوضح التقرير الى ان المشاريع التي ت الانتهاء من أعمال فيها بلغت 19 مشروعا منها 8 مشاريع في مجال الطرق والجسور و11 مشروعا في مجال الإنشاءات والمباني فيما لا يزال 22 مشروعا قيد التنفيذ منها 12 في مجال الطرق و10 في مجال الإنشاءات، بينما لا يزال 39 مشروعا قيد الدراسة، فضلا عن حصر 13 مشروعا في مجال الإنشاءات والمباني لغرض التصفية لأسباب مختلفة.

وكان مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل حسن الشبواني قد قدم توضيحا حول أنشطة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة والية الرقابة عليها والذي أوضح عن عدد منظمات المجتمع المدني المرخص لها بلغت 145 منظمة وجمعية، مستعرضا بعضا من الإجراءات الخاصة بالرقابة على أنشطة وفعاليات تلك المنظمات ومدى التزامها بالقانون.