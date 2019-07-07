مليشيا الحوثي تقتحم مبنى أحدى الاذاعات بصنعاء وتهدد باغلاقها

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي اقتحمت مبنى اذاعة إرام واهددوا باغلاقها بشكل نهائي لبثھا أغاني یمنیة وعربیة حسب قولھم لكن الواقع مختلف. وطوق مسلحون حوثيون مبنى الاذاعة وهددوا باختطاف جميع الموظفين في حال عدم تطبيق الاوامر كما هددوا بمصادرة اجهزة الاذاعة. ويأتي هذا في ظل قيام مليشيا الحوثي بفرض اتاوات على الاذاعات في صنعاء والمقرات التجارية باسم المجهود الحربي. وتطلب مليشيا الحوثي 30% من ايردات كل اذاعة ومتجر.

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