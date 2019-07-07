شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يعلق حول ”الوحدة اليمنية” ويتحدث عن ذكرى حرب 7 يوليو (شاهد ماذا قال) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزامناً مع ذكرى “7 يوليو” إندلاع الحرب بين الشمال والجنوب في صيف 1964م، بعد مطالبة فك الارتباط عقب قيام الوحدة اليمنية. قد يهمك ايضاُ : ​​​​​​​ Advertisements وصف هاني بن بن بريك نائب رئيس ما يسمى بـ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً والمؤيد للإنفصال، بهذه الذكرى الوحدة اليمنية بالميتة. وقال بن بريك في تغريدة على على حسابه في “تويتر” رصدها المشهد اليمني: “السابع من يوليو يوم ازداد فيه الجنوبيون يقينا بأن الوحدة ماتت إلى غير رجعة، يوم زاد من قوة الجنوبيين ووحدهم وقوى عزيمتهم وصارت عقيدة في كل بيت جنوبي تغرس في كل طفل أن هذا هو يوم انتهاك الحرمات والمقدسات كيوم القبطان هنس 19 يناير 1839م”. واضاف: “مرت السنون والجنوبيون على موعد انبلاج الصباح”.

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