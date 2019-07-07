شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. سياسي كويتي يوجه نصيحة للجنوبيين ”دول الخليج لن تعيد لكم دولتكم .. فقط تريدكم تابعين لها” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه السياسي الكويتي البارز أنور الرشيد، نصيحة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، خلال فعالية سياسية قائلاً: إن دول الخليج لن تسلم المجلس الانتقالي أي حكم في جنوب اليمن او اي سلطة بل تريد منه تابع لا اكثر.
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وأضاف الرشيد، أن دول الخليج لم تمنح شعوبها الحرية.
وأشار الرشيد إلى انه تخاطب بهذا الامر مع قيادات الانتقالي شخصيا بهذا الموضوع.
واكد الرشيد ان قيادات الانتقالي لا تملك قرارها حتى اليوم، لذلك لن تستطيع فعل شيء كون قرارها ليس بيدها.
واختتم حديثه بالقول: " ان دول الخليج تريد من الانتقالي أن يظل بحاجة إليها باستمرار".
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