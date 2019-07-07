شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أمير قطر يثير ضجة عارمة بتغريدة ‘‘مستفزة’’ وهذا اول ورد سعودي يتحدث عن ‘‘سرقة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل واسع حظيت به تغريدة للشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشيخ خليفة عبر حسابه على موقع "تويتر": "لسنا دعاة حرب، لكن من تسوّل له نفسه او يفكر الاعتداء على بلادنا فنحن وكل ما نملك فداء لوطننا وقائدنا تميم"، وهو ما قوبل بتفاعل واسع، بلغ أن "مقيمين" قالوا إنهم تحت إمرة أمير قطر.

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وقال أحد المغردين: سجّل عندك المقيمين وانا أولهم تحت إمرة قطر وتميم وجاهزون من الليلة".

فيما علق آخر: "وحتى المقيمين سمو الامير ...ستجدونهم في الصفوف الاولى ..دفاعا عن قطر ...وعن تميم المجد !! ونسال الله السلامة الامن والأمان لقطر الخير !!!".

في المقابل، رأى معلقون سعوديون أن عبارة "لسنا دعاة حرب" مستوحاة من كلمة لوزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل.

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وسبق التغريدة بساعات، نشر الشيخ خليفة بن حمد مقطع فيديو عن قطاعات بالقوات المسلحة القطرية، الجوية والبرية والبحرية، قائلا في تعليق: "اررركد ترى الدار محميه".

ومر عامان على اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، حين فرضت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا على قطر.

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني ، مؤكدة أن سيادتها على أرضها وقراراتها الوطنية ليست محلا لأي نقاش أو تفاوض .