مليشيا الحوثي تكشف عن أسلحة جديدة في معرض افتتحه ”المشير الانقلابي” (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مليشيا الحوثي عن أسلحة جديدة في معرض ازاح الستار فيه، اليوم الاحد، بصنعاء “المشير الانقلابي” مهدي المشاط. قد يهمك ايضاُ : Advertisements

تضمن المعرض نماذج من صواريخ بالستية وطائرات مسيرة جديدة، كان أبرزها صاروخ “قدس 1” وطائرة “صماد 3″ و”صماد 1″ الاستطلاعية و”قاصف K2” المسيرة.

وتعهد المشاط بأن “المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت” وأن الأسلحة الجديدة “ستحدث فارقا” في توازن القوى بالحرب، “وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر”.

وياتي استعراض هذه النماذج بعد سلسلة عمليات استهداف لمواقع سعودية بينها مطاري أبها وجيزان بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

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