اليمن يكشف الستار عن اخر الصناعات العسكرية المحلية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

فاجأت القوات اليمنية، الجميع بإزاحة الستار عن أسلحة يمنية نوعية منها طائرات مسيرة وصاروخ باليستي مجنح وصواريخ باليستية أخرى في معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد، والذي تم اغتياله من قبل تحالف العدوان بغارة جوية في أبريل 2018م.

وقد افتتح القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط، اليوم الأحد، معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية.

وقام الرئيس المشاط بإزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة وهي صاروخ قدس 1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k المسيرة.

وأكد الرئيس المشاط أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر.

وحضر افتتاح المعرض عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري ومدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع.

واستمع الرئيس المشاط ورئيس هيئة الأركان العامة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إلى شرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيرة الجديدة وصاروخ قدس 1 ومراحل تصنيعها.

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وأكدوا أن هذه الأسلحة الجديدة ستمثل إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة.

وطاف القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرافقوه بأجنحة المعرض واطلعوا على ما يحتويه من نماذج للصواريخ الباليستية من منظومة بركان2 والصواريخ متوسطة المدى قاهر وبدر بأجياله الثلاثة.

كما شاهد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وكبار قادة الدولة فيلما تسجيليا عن الصاروخ قدس 1 والطائرات المسيرة الجديدة استعرض خصائصها ومميزاتها ومراحل تصنيعها ومشاهد حية لعمليات الاختبار للأسلحة الجديدة على أهداف متعددة ومدى دقة إصابتها لأهدافها.

وأشاد الرئيس المشاط بالإنجازات النوعية والنجاحات المتتالية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجوانب ومنها مجالات التصنيع العسكري الذي حقق نجاحات ملموسة، مشيرا إلى أن ما حققته القوة الصاروخية والطيران المسير يعد مفخرة لكل اليمنيين.

من جهته أوضح وزير الدفاع أن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطورا ونجاحا ملموسا بأياد وخبرات يمنية .. مشيرا إلى أنه تم اختبار هذه الأسلحة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها.

وأكد وزير الدفاع أن القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما على قوى العدوان ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على شعبنا اليمني.

وأشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يحيى سريع إلى أن كافة تفاصيل وخصائص ومميزات الأسلحة الجديدة وتجارب اختبارها سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي لاحقا.