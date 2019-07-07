الحكومة الشرعية تعيد بث إذاعة صعدة

أعلنت الحكومة الشرعية، الأحد، إعادة بث إذاعة "صعدة اف ام" كإذاعة محلية تهتم بقضايا المحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام.
ويأتي إعادة تشغيل الإذاعة بالتزامن مع المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي بالمحافظة التي تعد معقل زعيم ميليشيا الحوثي (شمالي اليمن).
وقال وزير الإعلام معمر الارياني"إن المعركة الإعلامية في محافظة صعدة محورية باعتبار المحافظة كانت ولا زالت تمثل معقلاً للمليشيا والمنطلق لأعمالهم الانقلابية والتخريبية ومحاولاتهم غسل العقول وتجريد الشعب اليمني من هويته والإساءة لتاريخه وحضارته".
وأضاف أن "إذاعة صعدة خطوة عملية ورائده في كسر احتكار وسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على مجمل الأثير الإذاعي في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها وبالتالي فان إذاعة صعده وهي تعلن انطلاقتها تدرك حجم المسئولية بل والآمال والطموحات التي يتطلع لها أبناء اليمن وذلك من خلال التعبير الصادق عن معاناة تلك المناطق والاهتمام بقضاياها واطلاع العالم على حجم جرائم الميليشيا بحق أبناء المحافظة وتعريه الفكر الأمامي ".
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