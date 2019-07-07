الكوليرا تجتاح ذمار.. وفاة 84 مواطنا منذ مطلع العام الجاري

قالت مصادر محلية إن اربعة وثمانين مواطنا توفوا بسبب وباء الكوليرا منذ مطلع العام الجاري 2019م.
وذكرت المصادر أن الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا بلغت 41,653 حالة، بينما وصلت الحالات المؤكدة إلى 8,289 مصاباً بهذا الوباء الفتاك، من بداية العام 2019م حتى مطلع يوليو.
وتترواح اعمار 52% من الوفيات اعمارهم بين 15 عاما و45 عاما.
وحصدت مديرية مدينة ذمار أعلى معدل للإصابات بالكوليرا، تليها مديريات مغرب عنس، عنس، وصاب العالي، والحدأ، على الترتيب.
وكانت الكوليرا قد انخفضت خلال الاشهر الماضي غير انها عادت من جديد مع موسم الامطار.
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