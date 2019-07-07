تفاصيل جديدة عن استهداف مليشيا الحوثي مخيم النازحين في الخوخة (فيديو)

أكد شهود عيان ومصادر محلية متطابقة، أن استهداف مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة، من قبل المليشيات الحوثية مساء الجمعة، تم بإطلاقها صاروخي "كاتيوشا" من منطقة الحاصبة التابعة لمديرية الجراحي، في جريمة بشعة راح ضحيتها طفلان شقيقان.

وقال شهود العيان بحسب "وكالة 2 ديسمبر"، إنهم شاهدوا المليشيات الحوثية الإرهابية تطلق صاروخي كاتيوشا من منطقة الحاصبة التابعة للجراحي، وبعد ثوانٍ قليلة سمع دوي انفجار لأحد الصواريخ من اتجاه مديرية الخوخة ولم يسمع انفجار الصاروخ الآخر.

وأوضحت مصادر محلية للوكالة، أن صاروخي الكاتيوشا سقطا على بعد امتارٍ قليلة من المخيم العليلي المكتظ بالنازحين وتسبب الانفجار في هلع ورعب السكان، ولولا عناية الله وانحراف الصاروخ لكن الضحايا بالعشرات.

وكانت مصادر طبية أكدت للوكالة، مساء أمس الجمعة، إصابة كل من: الطفلة "انتصار عبدالله زهير" البالغة من العمر 9 أعوام، بترت ساقيها بعد تهشمهما، وشقيقها الطفل "عبدالرحمن عبدالله زهير"، أصيب بجروح خطيرة، اللذين نقلا إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الإسعافات الأولية.





