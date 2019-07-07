الفرق الهندسية تفكك صاروخاً بحرياً يحتوي متفجرات بمدينة الحديدة

عثرت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة لأبطال المقاومة المشتركة، اليوم الأحد، بمحافظة الحديدة على صاروخ بحري زرعته مليشيا الحوثي بالقرب من الدوار الكبير بمدينة الحديدة.

وأوضح أحد الخبراء التابعين للفرق الهندسية للمقاومة الوطنية - حراس الجمهورية - ، أن الفرق عثرت على الصاروخ البحري أثناء تمشيطها للمناطق التي كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية داخل الحديدة.

وأضاف أن الصاروخ يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات، حيث جرى إعطاب مفعولها من قبل المختصين الفنيين بالعبوات والمتفجرات.

يشار إلى أن غالبية مناطق الساحل الغربي تعاني من الصواريخ والعبوات والألغام البحرية التي زرعتها مليشيا الحوثي، خاصةً وأنها باتت تهدد حياة الصيادين والسفن التجارية في المياة الإقليمية والدولية.