شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..حليمة بولند وشاب لبناني يحدثان ضجة كبيرة بحركاتهما.. قبلة ورقص وضحك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مواقع السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها بتطبيق ” سناب شات ” ، حيث ظهرت مع المزين اللبناني الشهير جو رعد مما أحدث ضجة كبيرة لدى جمهورها.

وبدا المزين اللبناني في الفيديو وهو يرحب بها بطريقة طريفة مقبلاً القبعة التي تضعها على رأسها مما أثار بولندا وجعلها تضحك بصوت عال وقاما بالرقص معاً.

وعلقت الإعلامية على الفيديو، قائلة: ” مع الغالي جو رعد فديته دمه عسل ” .