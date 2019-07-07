أول هزيمة ساحقة للإمارات في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

اندلعت مواجهات مسلحة بين المليشيات المدعومة إماراتيا ومسلحين قبليين في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وذكرت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت منذ مساء السبت حتى ظهر الأحد، بين ما يسمى بقوات “النخبة الشبوانية” ومسلحين من قبيلة الهجر بمديرية مرخة السفلى في شبوة.. مشيرة الى أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة قوات النخبة الشبوانية التمركز في مواقع بالمديرية.

وقد أسفرت المواجهات عن أسر العديد من مرتزقة النخبة الشبوانية وقتل وجرح آخرين، فيما لم يسقط ضحايا من ابناء القبائل الذين تدافعوا الى ساحة المواجهات للدفاع عن ارضهم واعراضهم.

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وأفادت لمصادر عن سيطرة قبائل الهجر بمديرية مرخة على مدرعتين و4 أطقم عسكرية بعد تكبيد المليشيات عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت المصادر أن المواجهات توقفت ظهر الأحد، بوساطة محلية، أسفرت عن هدنة بين الجانبين، دون التطرق لتفاصيل ذلك.

وبحسب المصادر فقد طالبت الوساطة بتسليم الأسلحة التي تمت السيطرة عليها بعد فرار مرتزقة النخبة, واقترحت ثمانية أيام صلح بينهما, وتشكيل لجنة للتحقيق عن الحادثة.

وتوعدت قبائل شبوة القوات الغازية الإماراتية ومليشياتها المسلحة بالمزيد من الهزائم النكراء, داعية في الوقت نفسه قبائل المحافظة إلى إعلان الكفاح المسلح لطرد الإحتلال الإماراتي ومرتزقته من المحافظة.