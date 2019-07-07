مركز سلمان يدشن مشروع دعم وتأهيل مركز الأطراف الصناعية بعدن

انطلق مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع دعم وتأهيل مركز الأطراف الصناعية بعدن .

وزار نائب وزير الصحية اقسام ورشات المركز حيث اطلع من خلالها عن سير العمل وكيفية تجهيز الأطراف وتركيبها للأشخاص الذين بترت اطرافهم .. مشيدا بما شهده من تفاعل ايجابي من قبل القائمين على المركز وما يقومون به من واجب إنساني يساعد الأفراد على الحركة لخدمة أنفسهم ويسهم في تجاوز الضغوط النفسية التي يواجهونها .

مثمنا بنفس الوقت مواقف الاشقاء بالمملكة العربية السعودية وما تبذله من دور متميز عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتمثل بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب العبثية التي أشعلها الحوثين ..

وقال مدير مركز الملك سلمان بعدن صالح الذيبان أن مشروع إعادة تأهيل مركز الأطراف الصناعية بالعاصمة يأتي في إطار المشاريع الصحية الذي يتبناها مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية من أجل التخفيف عن معاناة الشعب اليمني وفي مقدمتهم جرحى الحرب التي يشنها الحوثين بالإضافة إلى الحالات الإنسانية المختلفة التي يستقبلها مركز الأطراف بعدن .

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واعتبر وكيل شؤون الجرحى بإقليم عدن علوي النوبة أن إعادة تأهيل مركز الأطراف بعدن يمثل إضافة جديدة لخدمة شريحة واسعة ممن فقدوا اطرافهم نتيجة الحرب أو بحوادث أخرى .. واضاف أن ما لمسناه من تحسن وارتياح نفسي من قبل الجرحى إلا دليل على جودة العمل للأطراف الصناعية التي تنفذها منظمة أطباء عبر القارات . .معربا عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان على ما يقدمه من دعم بمختلف المجالات التنموية وفي مقدمتها القطاع الصحي . .

واوضح ممثل أطباء عبر القارات وجدان الحميدي " أن عدد الحالات التي سيتم استهدافها ما يقارب ٦٠٠ حالة منها ٣٠٠ حالة تعديل لأطراف سابقة .. لافتا أن الحالات التي تم تدشينها اليوم ٢٠ حالة ما تحت الركبة كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى عملية التدريب للكادر المحلي وكذا استقبال الحالات من مختلف الشرائح المحافظات اليمنية .

حضر التدشين رئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور محمد أحمد الحمش ، ومدير الخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب ومدير عام التعاون الفني والعلاقات الدولية الدكتور صالح هشلة ومدير دائرة الشهداء والجرحى بعدن العقيد صالح احمد قائد ومدير مركز الأطراف الصناعية - عدن علي القيسي .