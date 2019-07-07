مدير عام المعلومات والإحصاء يلتقي إدارة الموقع الرسمي بالمهرة

التقى مدير عام المعلومات والإحصاء والتوثيق بالمحافظة الاستاذ خالد حسان بلحاف اليوم بمكتبه ، إدارة موقع المحافظة الرسمي وذلك لمناقشة عدداً من القضايا و الصعوبات التي تواجه الموقع و إمكانية إيجاد الحلول والمعالجات اللأزمة لأستمرار عمل الموقع والرقي به الى الأفضل.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استمع مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والأحصاء والتوثيق الأستاذ خالد حسان بلحاف من إدارة الموقع الى الإشكاليات التي تعيق عمل الموقع وجملة من المقترحات والأفكار التي تسهم بتطويره ليكون الموقع النافذة الأولى التي يطلون من خلالها أخبار المحافظة.

وأشار بلحاف الى أهمية الموقع الرسمي الذي يعتبر واجهة السلطة المحلية بالمحافظة ، مؤكداً على تذليل كافة الصعوبات حتى يظهر الموقع الرسمي للمحافظة كموقع مميز بين المواقع الأخرى معبراً عن الهوية المهرية ، مشيداً بالجهود التي يبذلونها المحررين في إدارة الموقع ونشر جميع أخبار المحافظة المحلية و الإقليمية.

ونقل بلحاف بشرى محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بإعادة برمجة موقع المحافظة الرسمي لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث ، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ المهرة على دعمه اللأمحدود للإدارة وذلك ضمن سعيـه في تطوير العمل الإداري بديوان المحافظة.

حضر اللقاء، الاستاذ أحمد السليمي مدير الموقع الرسمي للمحافظة والأستاذ فكري بن عقيل نائب مدير الموقع و الاستاذ عزان القميري عضو هيئة التحرير بالموقع.