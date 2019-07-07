حشود حوثية ضخمة إلى حدود حيس بالحديدة وقصف متواصل

تواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة مستغلة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار فيها واستقدام حشود من المقاتلين وتعزيزات عسكرية ضخمة. وذكرت مصادر عسكري ميدانية في حيس أن المليشيات حشدت مئات المقاتلين على حدود المديرية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والآليات العسكرية التي تحمل عتاداً عسكرياً وأسلحة ثقيلة. وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في حيس بالمدفعية الثقيلة من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وبقذائف بي 10 وقذائف الهاوزر. كما استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة القناصة ، وبقذائف آر بي جي منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة

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