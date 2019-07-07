محافظ لحج يوجه بحملة أمنية لملاحقة المهربين وقطاع الطرق

ترأس محافظ محافظة لحج اللواء احمد تُركي، اجتماعاً للجنة الأمنية في المحافظة بحضور وكيل المحافظة العميد الركن عبدالفتاح الحجيلي ومدير شرطة المحافظة العميد صالح السيد، وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد صبري الصبيحي، وقادة الألوية العسكرية، ومديرا فرع جهازي الأمن السياسي والقومي.

ووجه تركي بالإعداد لتنفيذ حملة أمنية ضد المهربين وقطاع الطرق بمناطق مديريتي طُور الباحة ورأس العارة.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية العسكرية بمديريات محافظة لحج، وعلى وجه الخصوص التصدِّي لأعمال التهريب وقطع الطرق.

وشدد المحافظ على مواجهة الخارجين على القانون وان على الأجهزة الأمنية العسكرية في المديريات ضبط المتهمين في حوادث القتل والسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة لتقديمهم للعدالة.