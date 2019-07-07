ما وراء اضراب محلات الصرافة في صنعاء وعلاقتها بالحوثيين؟

أثار إعلان محلات الصرافة في صنعاء والمناطق غير المحررة عن اضراب جدلاً حول خلفيات هذه الاعلان الذي يأتي في ظل ظروف حساسة بقيمة الريال اليمني وتراجعه الطفيف امام العملات الاجنبية.

اجتجاج:

وكانت جمعية البنوك وجمعية الصرافين اليمنيين قد اعلنوا في بيان موحد عن موعد تعليق الشارات الحمرات ابتداء من يوم أمس السادس من يوليو.

وعلى الرغم أن جميعة الصرافين وجمعية البنوك اليمنيين اعلنوا عن اسباب هذه الاضراب والذي يأتي في صالح خدمة المصالح العامة حسب قولهم إلا أن هناك أسباب خفية هي من جعلتهم يعلنون عن هذا الاضراب.

وقال باحثون في الاقتصاد لـ الخليج 365 إن البنوك الصرافين في صنعاء في الاصل مستائين من تحركات البنك المركزي في عدن والذي قلص من تلاعبهم باسعار العملة.

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إضافة إلى أن البنك المركزي بعدن تمكن من توريد المساعدات الدولية ومنظمات حقوق الانساني عبر البنك المركزي وهو ما شكل ضربة قاصمة لهوامير الفساد الصرافين في صنعاء وللحوثيين على وجه التحديد.

ضربة للحوثيين:

وبتمكن المركزي من تحويل المساعدات عبره في عدن فإنه يعتبر اجراء يخدم العملة المحلية لكنه يضع حدا لهوامير الفساد وللحوثيين الذين صاروا فتحوا محلات صرافة مؤخرا بكثرة في صنعاء.

وعلى الرغم من ابداء الصرافين والبنوك احتجاجات الا أن باحثين اقتصاديين أكدوا أنه لا لوم عليهم باعتبارهم يتعرضون لابتزاز مستمر من المليشيا وضغوطاط مستمرة.