مقتل 3 بينهم طفل بمواجهات مسلحة على قطعة أرض في ذمار

قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل اثر اشتباكات مسلحة، أمس السبت ٦ يوليو/تموز 2019م، بين مسلحين قبليين في محافظة ذمار.
واكدت مصادر محلية بحسب وكالة خبر، ان اشتباكات دارت بين مسلحين قبليين ينتمون لأسرتي "البدوي" و "الصنعاني" المنتمية لقرية نونة بمديرية الحدا في منطفة باب البنوس بمديرية معبر.
واوضحت المصادر ان الاشتباكات التي كانت على خلاف على قطعة أرض بين الاسرتين أسفرت عن مقتل شخصين (شاب ووالده) من ال الصنعاني وطفل من الباعة المتجولين واصابة ثلاثة اخرين.
يذكر ان جرائم القتل والثأر تصاعدت في مديرية الحدا بشكل خاص وبمحافظة ذمار بشكل كبير منذ سيطرة مليشيات الحوثي عليها والتي تعمل على إذكاء الثارات وتغذية الخلافات القبلية
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