مصادر تكشف ل"اليمن العربي" حجم المبالغ التي استلمها الإخوان بتعز

فضحت مصادر خاصة، اليوم الأحد، حزب التجمع اليمني للإصلاح وكشفت عن استلام الاخوان في تعز 13 ملياراً من الشرعية والنتيجة لا شيء.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، كشفت وثائق مالية، عن مقدار المبالغ التي صرفت من حساب الحكومة لجيش الإصلاح في تعز ممثلاً بقيادة محور تعز وأمن المحافظة خلال الأشهر الماضية ابتداءً من فبراير.

وتقول المصادر" وتكفي المبالغ التي صرفت لتغطية تكاليف تحرير المحافظة وعلاج الجرحى الذين تتاجر مافيا الفساد بجراحهم ومعاناتهم، ودفع مرتبات الشهداء الذين تسقط أسماؤهم بين حين وآخر من كشوف المرتبات أو الذين لا تدفع لهم مرتبات لعدم ترقيمهم".

وبحسب الوثائق فإن مقدار المبلغ المنصرف للمحور والأمن خلال الفترة المشار إليها بلغ (12.843.208.499) ريالاً.

ولا يشمل المبلغ المذكور المرتبات التي تصرف شهرياً لجيش الإصلاح في تعز والذي يقترب تعداده من 45 ألف فرد في الجيش والأمن.

Advertisements

وأوضحت الوثائق أن نصيب الأمن من المبلغ المنصرف كان (2.414.355.000) ريال صرفت باسم شخص يدعى وجدي علي حسين صالح، فيما الباقي وقدره (10.429.853.499) ريالاً كان نصيب قيادة المحور سلمت للتالية أسماؤهم: عبدالولي قاسم سنان المليكي، قريب قائد المحورالسابق خالد فاضل، وقد بلغ إجمالي ما تسلمه (7.916.620.000) ريال، محمد مهيوب مقبل أحمد، المدرس وتاجر السلاح المعين من الشرعية قائداً لشرطة النجدة في تعز، وقد بلغ إجمالي ما تسلمه (1.644.133.320) ريالاً.

أما اللواء سمير عبدالله محمد الصبري، المعين قائداً للمحور في بداية العام وبلغ ما تسلمه (1.030.000.000) ريال، في حسن تسلم علي حسين محمد حسين، مبلغاً وقدره (674.201.000) ريال، ومحمود فرحان علي المخلافي، شقيق ومرافق مرشد الجماعة بتعز ومستشار قيادة المحور (عبده فرحان على الشهير بسالم) وقد بلغ ما تسلمه (118.270.000) ريال.

والباقي مبلغ وقدره (46.649.179) ريالاً تسلمها سليم عبده نصر مقبل وسامي مهيوب غالب وعمار صادق مقبل ويوسف إدريس عبدالقادر وعبدالرحمن عبدالله غالب وخليل صادق منصور علي وانور علي فارع ومبارك محمد عبده علي.

ومع أن هذه المبالغ مهولة وتكفي لإنجاز عملية تحرير كامل مدينة تعز إلا أن حزب الإصلاح يفرض إتاوات ورسوماً غير قانونية، ويطلب تبرعات دعماً للجيش، إضافة إلى أن جرحى الحرب يعيشون أوضاعاً مأساوية في الهند والقاهرة.

كما تتلقى قيادتا المحور والأمن دعماً مالياً وأسلحة وذخائر وآليات من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية.