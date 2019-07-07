مقتل وإصابة 3 من مليشيا الحوثي بانفجار لغم أرضي زرعته في الجوف

سقط ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي الارهابية، بين قتيل وجريح اثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات المدعومة من ايران في وقت سابق غربي محافظة الجوف، (شمالي شرق البلاد).

وانفجر اللغم الأرضي بآلية تستخدمها المليشيات الحوثية، لشق الطرق في مناطق التماس مع القوات الحكومية في قرية آل منيف شرقي مديرية المتون ما ادى الى مصرع أحد عناصرها، وجرح اثنين آخرين وتدمير الآلية التي كانوا على متنها.

يذكر ان المئات من المدنيين استشهدوا واصيبوا جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي، في المزارع والأحياء السكنية، والطرقات العامة، في مناطق مختلفة في عدة محافظات.