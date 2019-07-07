وفاة 18 مهاجراً إفريقياً بوباء الكوليرا في لحج ورصد 300 حالة اشتباه

كشف مصدر طبي بمحافظة لحج جنوب البلاد، عن وفاة 18 مهاجراً إفريقياً ورصد 300 حالة اشتباه بأوساط المهاجرين الأفارقة في محافظة لحج لوحدها.
وأكد مصدر طبي وفاة 18 مهاجراً إفريقياً بوباء الكوليرا، بالإضافة إلى قرابة 300 حالة إسهال مائي حاد، واشتباه في الإصابة بالوباء، استقبلها مستشفى “ابن خلدون” بمديرية الحوطة، خلال 3 أيام.
وعبر المصدر عن استيائه الشديد من تجاهل وصمت الجهات المعنية إزاء تلك الحالات وعدم التحرك لمكافحة الوباء والحد من انتشاره.
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