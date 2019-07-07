فريق فني يطلع على وضع كهرباء حوف بالمهرة وآخر هندسي لتحديد أولوية المديرية

استقبل مدير عام مديرية حوف بمحافظة المهرة، الأستاذ حاتم عامر مكي، اليوم، فريقا فنيا من الموسسة العامة للكهرباء بصنعاء.

وذلك بحضور أمين عام المجلس المحلي ورئيس لجنة الشوون الاجتماعية.

واطلع الفريق - الذي يضم مهندسين وفنيين ومختصين - على وضع محطة الكهرباء بالمديرية ومشاكلها وقدرتها التوليدية في الطاقة والحالة الفنية للشبكات الداخلية.

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واستمع الفريق من مدير محطة كهرباء حوف محمد طالب إلى أهم المعوقات والمطالب التي تحتاجها المحطة لإدراجها ضمن تقرير فني سيتم رفعه لقيادة المؤسسة العامة بصنعاء لوضع المعالجات المناسبة.

كما شملت المطالب ضم كهرباء منطقتي دمقوت والفتك للمؤسسة.

إلى ذلك استقبل مدير عام المديرية فريقا هندسيا من الصندوق الاجتماعي بالمكلا الذي يزور حوف لتحديد أولوياتها من المشاريع وتحديد موقع بناء خزان مياه بسعة 150 متر مكعب.