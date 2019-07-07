حضرموت: مؤسسة الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في منطقة الشرج

قالت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت اليوم الأحد، أن سباب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من أحياء منطقة الشرج يعود لاحتراق اللوحة الكهربائية والكيبل المغذي بالمحطة الفرعية باوزير، المغدي لتلك الأحياء بالشرج، والواقعة بجانب مسجد ورسما شارع البنوك بجوار المقهى الشعبي شعبان.

وأضافت المؤسسة أنه تم إرسال فرق عمل لتغيير اللوحة الكهربائية بلوحة جديدة، وإصلاح العطل وتغيير الكيبل.

وأشارت إلى أن عمال المؤسسة يبذلون جهودا كبيرة لسرعة عودة التيار الكهربائي، فور انتهاء إصلاح الأعطال والذي قد يستمر فترة 5 ساعات عمل لإصلاح العطل.

واعتذرت المؤسسة للمواطنين عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار المتواصلة والخارج عن إرادتهم.