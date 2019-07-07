تحذير.. من يشرف على المراكز الصيفية الحوثية في صنعاء؟

تتواصل دعوات التحذير للأسر في المناطق غير المحررة من الزج في أبنائهم واطفالهم الى المراكز الصيفية التي تدعوا لها مليشيا ايران الحوثية.

وكانت مليشيا الحوثي قد كثفت من جهودها خلال الاسبوع الماضي لدعوة المواطنين نحو دفع أبنائهم للمراكز الصيفية التي تجري في المدارس الحكومية وفي المساجد.

وجندت المليشيا لهذه الدعوات خطباء المساجد حيث، وزعت مليشيا الحوثي خطابا لخطباء المساجد يوم الجمعة الماضية لدعوة المواطنين في دفع ابنائهم للمراكز الصيفية بالتزامن مع العطلة الصيفية التي تشهدها المدارس في عموم المحاظات.

ايرانيون مشرفون:

وفي هذا الاطار من التحذيرات المتواصلة للأسر من أي تهاون في ارسال ابنائهم للمراكز الحوثية كشف وزير الاعلام معمر الارياني على وجود ايرانيين يشرفون على المراكز الصيفية الحوثية.

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وتقوم المليشيا بحسب الارياني باستغلال المخيمات الصيفية في مناطقها وتحولها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الارهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال.

وبالتوازي مع الخسائر التي منيت بها مليشيا الحوثي في الجبهات خلال 4 سنوات فإن الغرض من اقامة هذه المراكز بحسب الارياني هو تعويض صفوفها من الاطفال والشباب عما فقدوه في الجبهات.

وكان أبناء القبائل قد رفضوا الانخراط في الزج بابنائهم في الجبهات بعد محاولات حوثية حثيثة.

وطالب ناشطون وسياسيون المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان حماية الطفولة والتحرك لوقف هذه الجرائم وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة المليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة.