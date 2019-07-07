شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار احمدالاسدي يجري عملية في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء ..!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صنعاء:خاص-
تعرض المستشار أحمد الاسدي رئيس محرك بحث صحافتك الاخباري العالمي ،يوم أمس الأول لوعكة صحية ناتجة عن " غيبوبة" ، أسعف على إثرها الى المستشفى السعودي الألماني بالعاصمة صنعاء..
قد يهمك ايضاُ :
وأجريت للمستشار الاسدي بعض الفحوصات الطبية اللازمة المتمثلة في تخطيط للمخ والقلب واشعة بالرنين المغناطيسي للرأس ،،
وعلى إثرها تقرر إجراء عملية للأخ المستشار ..
ولهذا الحدث الصحي الطارئ ، فإننا ندعو الله عز وجل نجاح العملية ويمن الله عليه بالشفاء العاجل وان يمنحه الصحة والعافية ويعيد البسمة اليه واسرته وكل محبية ..
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار احمدالاسدي يجري عملية في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء ..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.