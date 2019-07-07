شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار احمدالاسدي يجري عملية في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء:خاص-

تعرض المستشار أحمد الاسدي رئيس محرك بحث صحافتك الاخباري العالمي ،يوم أمس الأول لوعكة صحية ناتجة عن " غيبوبة" ، أسعف على إثرها الى المستشفى السعودي الألماني بالعاصمة صنعاء..

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وأجريت للمستشار الاسدي بعض الفحوصات الطبية اللازمة المتمثلة في تخطيط للمخ والقلب واشعة بالرنين المغناطيسي للرأس ،،

وعلى إثرها تقرر إجراء عملية للأخ المستشار ..

ولهذا الحدث الصحي الطارئ ، فإننا ندعو الله عز وجل نجاح العملية ويمن الله عليه بالشفاء العاجل وان يمنحه الصحة والعافية ويعيد البسمة اليه واسرته وكل محبية ..