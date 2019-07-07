شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الإنتقالي الجنوبي تناقش ”وثيقة الشرف” وتستعرض الأوضاع في الجبهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت هيئة رئاسة ما يعرف بـ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.

واستهل الاجتماع بمناقشة التقرير التحليلي لمركز دعم وصناعة القرار لشهر يونيو.

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واستعراض الاجتماع وناقش مقترحاً بمشروع “وثيقة الشرف” المقدم من لجنة الحوار وأدخل عليه جملة من الملاحظات لاستيعابها، وعرضه على المجلس مجددا لإقراره تمهيداً لعرضه على المكونات الجنوبية المشاركة في الحوار للمناقشة والاقرار كقواعد حاكمة يلتزم بها الجميع في المستقبل.

كما وقف الاجتماع باستفاضة أمام المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية ومنها الأوضاع على جبهات القتال في مواجهة مليشيا الحوثي، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة.

وتمت أيضا مناقشة اتفاقيات الالتزام الإنساني المقدم من منظمة “نداء جنيف” السويسرية، وتقرر إحالتها للشئون القانونية لدراستها وإبداء الرأي