شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الحكومي يتهم الحوثي باستخدام مباني أممية لاستهداف الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم فريق الحكومة الشرعية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة، غرب البلاد.

قد يهمك ايضاُ :

وقال رئيس الفريق الحكومي في اللجنة، اللواء صغير حمود عزيز، إن مليشيا الحوثي اشنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية وتستخدم منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية.

وأشار اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى رئيس اللجنة، الجنرال مايكل لوليسغارد، ان خروقات أخرى للمليشيا بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح.

وطالب من رئيس لجنة، بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

Advertisements

وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام.

وأكد رئيس الفريق الحكومي أن فريقه طالب في أكثر من مرة البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين.