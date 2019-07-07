شكرا لقرائتكم خبر عن "سادة شبوة" ينتفضون ضد النخبة الشبوانية ويكبدونها خسائر بشرية ومادية .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مديرية مرخة، بمحافظة شبوة، مواجهات شرسة بين قوات من النخبة الشبوانية الممولة من الإمارات، ومسلحين من قبائل "آل المحضار"، المنتمية للأسر الهاشمية.

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وقال مصدر خاص لـ"مندب برس"، إن الاشتباكات بدأت منذ عدة أيام، وأنها اشتدت مساء السبت، وصباح اليوم الأحد، وأن النخبة الشبوانية تكبدت خسائر مادية وبشرية في تلك المواجهات.

وبحسب المصدر فإن قبائل المحضار، تمكنوا من إحراق أطقم ومدرعات تابعة للنخبة بعد وصولها إلى مرخة السفلى ضمن اللواء السابع التابع للنخبة، وذلك على خلفية انتشار اللواء في منطقة الهجر التي يسكنها آل المحضار.