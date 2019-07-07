اعتماد 5 مليون دولار للمشاريع التنموية في شبوة

وجه محافظ شبوة اليوم باعتماد خمسة مليون دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام للمشاريع التنموية.
واكد المحافظ إن الاعتماد سيطال 17 مديرية وهي عدد مديريات محافظة شبوة وستكون في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق خطوة مهمة في توجه السلطة المحلية نحو التنمية الشاملة لجميع مديريات المحافظة.
وأكد المحافظ أن توجيه موارد المحافظة من الثروات المستخرجة منها نحو مشاريع تنموية يلمسها المواطن في جميع المديريات هو أحد أهم ركائز مبدأ العدالة في توزيع الثروة الذي نؤمن به من الرئيس هادي.
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