مناقشة آلية توزيع الغاز المنزلي بمديريات وادي حضرموت

ناقش لقاء اليوم بسيئون آلية توزيع مادة الغاز المنزلي بمديريات الوادي والصحراء. اللقاء الذي ضم وكيلا المحافظة عصام بن حبريش وعبدالهادي التميمي ومدير مكتب الصناعة والتجارة أنور باشعيوث وممثل شركة الغاز بوادي وصحراء حضرموت، استعرض عدد من المعالجات لإيجاد الحلول المناسبة لتلك الاشكاليات. وشدد بن حبريش على أهمية التزام أرباب المحطات بتنفيذ الآلية المحددة للتوزيع للمساهمة في استقرار الغاز المنزلي بالمديريات وبالسعر المحدد من قبل الشركة اليمنية للغاز.

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