بن حبريش يحث المنظمات الدولية على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة

حث وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ "عمرو بن حبريش العليي" المنظمات الدولية إلى الاستجابة في تلبية الاحتياجات الانسانية والمساهمة في توفير الدعم لانتشال الأوضاع الخدمية التي تلامس المتطلبات الاساسية للمواطنين .. مشيرًا إلى أن حضرموت تستحق ذلك لاتساع مساحتها و الانشطة السكانية والخدمية المعتملة فيها واحتياجات اللاجئين والنازحين الذين يزداد أعدادهم في ظل شحة تدخلات الاستجابة الانسانية .

وأعرب وكيل أول حضرموت في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بالمكلا وضم المسئولين في المكاتب التنفيذية المختصة مع الوفد الأممي برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا – عدن) "اندريا ريكيا" الذي يزور المحافظة حاليًا عن استعداد السلطة المحلية تقديم أوجه التسهيلات للمنظمات الدولية بما يمكنها من القيام بمهامها وتدخلاتها الانسانية كافة.

بدوره قدر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا – عدن) اهتمام وكيل أول حضرموت وقيادة السلطة المحلية بالمنظمات الدولية وتقديم لها أوجه التسهيلات المحفزة على اداء عملها وقيامها بدورها في تلبية الاحتياجات في الجوانب الانسانية والتنموية لافتًا إلى أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به حضرموت هو الآخر عامل مشجع للاستجابة للاحتياجات العاجلة والتدخلات الانسانية .

وأشار "اندريا ريكيا" الى ان زيارته للمحافظة سيتم فيها متابعة الكثير من القضايا التي تتعلق بأنشطة المنظمات الدولية وتواجدها في حضرموت بشكل دائم , مؤكدًا بأنه سيتم النظر في بعض المشاريع وادراجها ضمن خطة الاستجابة الانسانية خصوصًا تلك التي تتعلق بالجوانب الطارئة والكوارث الطبيعية ومشاكل سوء التغذية , منوهًا إلى أنه سيتم عمل مسح ميداني للاحتياجات الأسرية على مستوى الوطن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمركز الوطني للإحصاء موضحًا بأن هذا المسح الميداني سيسهم في معرفة المتطلبات والاحتياجات في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي.