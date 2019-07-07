هاني بن بريك: حل 'الإصلاح' بات مطلبا للشعوب العربية والإسلامية

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، أن حل حزب الإصلاح الإخواني بات مطلبا للشعوب العربية والإسلامية.

وقال بن بريك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ذهب زمان الخداع بالشعارات التي تلامس قلوب الشعوب العربية والإسلامية وانكشف الغطاء وظهرت الحقيقة".

وتابع: "باتت شعوبنا على وعي كبير بخطر هذا التنظيم الدولي الذي استغل الإسلام لمآربه وأهلك شبابنا وأوطاننا". ‎

زدشن عدداً من السياسيين ورواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدول الخليج العربي والجنوب، هاشتاج "#حل _حزب _ الإصلاح _الإخواني _ مطلبنا"، لفضح ممارسات الإخوان الإرهابية.

وأطلقوا حملة ضد حزب الإصلاح الإخواني تطالب بحل الحزب ومحاكمة قيادته بسبب العلاقة المشبوهة بالمنظمات المتطرفة في المنطقة .