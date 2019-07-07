العميد سليمان بن غانم: لابد أن يكون هناك حل يرضئ به أبناء الجنوب

قال العميد سليمان بن غانم إنه في مثل هذا اليوم انتهت حرب _1994 باحتلال القوات الشماليه الجنوب ولا زالت بعض منها جاثمه على صدور أهلنا في حضرموت الى الوقت الحاضر .

وأضاف في تصريحات صحفية أن رموز وقيادات تلك الحرب هم رموز وقيادات الشرعيه التي يدعمها ويسندها التحالف في حربه لاستعادة "الشرعيه" منذ اربع سنوات تقريبا.

وأشار بن غانم بأنه لم تحقق هذه القيادات نصرا يذكر في المحافظات الشماليه ونراها تتحفز شرقا نحو المحافضات الشرقيه المحرره فهل سيتكرر سيناريو 94؟ .

وقال بمعرفة الجميع هناك قضيه جنوبيه وهناك الآف من الشهداء وبدون حل عادل يرضئ به ابناء الجنوب وبدون أن ينظر التحالف والمجتمع للدولي لمظلومية ابناء الجنوب على امتداد 26 سنه تقريبا فان اي حلول لن يكن مصيرها النجاح وستضل حرب استعادة الشرعيه حرب لستنزاف لموارد التحالف الئ مالا نهايه.