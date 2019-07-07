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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 7 يوليو/تموز 2019، وهي كالتالي: 

التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه
https://www.alyamanalaraby.com/401870

صنعاء.. الميليشيات تقتحم إذاعة محلية بسبب الأغاني
https://www.alyamanalaraby.com/401872

قوات الجيش تقتل عناصر من مليشيا الحوثي في الحديدة بينهم قيادي
https://www.alyamanalaraby.com/401878

اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان ترصد 939 انتهاكًا لمليشيا الحوثي في ثلاثة أشهر
https://www.alyamanalaraby.com/401886

ميليشيا الحوثي تستخدم مبانيَ أممية في الحديدة لاستهداف قوات الحكومة
https://www.alyamanalaraby.com/401890

مصرع 15 عنصراً حوثياً بغارات لمقاتلات التحالف في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/401893

ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/401901

ننشر قائمة بأسعار الخضروات والفواكة في أسواق صنعاء اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/401918

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تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأحد
https://www.alyamanalaraby.com/401919

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/401920

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك في المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/401921

حوثي منشق يكشف عن الدور الإيراني في إدارة العمليات بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/401927

صحيفة : تجاوب كبير مع مبادرة الشيخة فاطمة للتبرع بالألعاب لأطفال اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/401929

#حل_حزب_الاصلاح_الاخواني_مطلبنا يتصاعد على تويتر
https://www.alyamanalaraby.com/401934

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأحد في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/401950

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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