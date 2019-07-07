أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 7 يوليو/تموز 2019، وهي كالتالي:

التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

https://www.alyamanalaraby. com/401870

صنعاء.. الميليشيات تقتحم إذاعة محلية بسبب الأغاني

https://www.alyamanalaraby. com/401872

قوات الجيش تقتل عناصر من مليشيا الحوثي في الحديدة بينهم قيادي

https://www.alyamanalaraby. com/401878

اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان ترصد 939 انتهاكًا لمليشيا الحوثي في ثلاثة أشهر

https://www.alyamanalaraby. com/401886

ميليشيا الحوثي تستخدم مبانيَ أممية في الحديدة لاستهداف قوات الحكومة

https://www.alyamanalaraby. com/401890

مصرع 15 عنصراً حوثياً بغارات لمقاتلات التحالف في صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/401893

ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/401901

ننشر قائمة بأسعار الخضروات والفواكة في أسواق صنعاء اليوم

https://www.alyamanalaraby. com/401918

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تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأحد

https://www.alyamanalaraby. com/401919

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/401920

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك في المكلا

https://www.alyamanalaraby. com/401921

حوثي منشق يكشف عن الدور الإيراني في إدارة العمليات بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/401927

صحيفة : تجاوب كبير مع مبادرة الشيخة فاطمة للتبرع بالألعاب لأطفال اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/401929

#حل_حزب_الاصلاح_الاخواني_ مطلبنا يتصاعد على تويتر

https://www.alyamanalaraby. com/401934

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأحد في المحافظات

https://www.alyamanalaraby. com/401950