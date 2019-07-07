أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
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صنعاء.. الميليشيات تقتحم إذاعة محلية بسبب الأغاني
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قوات الجيش تقتل عناصر من مليشيا الحوثي في الحديدة بينهم قيادي
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اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان ترصد 939 انتهاكًا لمليشيا الحوثي في ثلاثة أشهر
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ميليشيا الحوثي تستخدم مبانيَ أممية في الحديدة لاستهداف قوات الحكومة
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مصرع 15 عنصراً حوثياً بغارات لمقاتلات التحالف في صعدة
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ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
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ننشر قائمة بأسعار الخضروات والفواكة في أسواق صنعاء اليوم
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تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأحد
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ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك في المكلا
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حوثي منشق يكشف عن الدور الإيراني في إدارة العمليات بالحديدة
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صحيفة : تجاوب كبير مع مبادرة الشيخة فاطمة للتبرع بالألعاب لأطفال اليمن
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#حل_حزب_الاصلاح_الاخواني_
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تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأحد في المحافظات
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