دورة للصحة الإنجابية للمرافق الصحية بحضرموت

انطلقت في العاصمة عدن، فعاليات الدورة التدريبية لمرافق الصحة الإنجابية بمحافظة حضرموت، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحده للسكان.

ويشارك في الدورة 40 كادراً من مسؤولي الصحة الإنجابية في مديريات حضرموت الساحل والوادي.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات ومعلومات في تطبيق المفاهيم والأساليب الواردة في حزمة الحد الأدنی، بالإضافة إلی وضع خطط عمل لدمج الصحة الإنجابية في الخطط الخاصة بالاستعداد لحالات الطوارئ.

وتعمل الدورة أيضاً علی تقديم خدمات الطوارئ الأساسية التوليدية في كل مديرية من مديريات حضرموت.