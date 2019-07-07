ننشر تفاصيل ورشة العمل الخاصة بإعداد الدليل التدريبي لمشروع تعزيز السلامة المجتمعية

قال القاضي "شاكر محفوظ بنش" إن ورشة العمل الخاص بإعداد الدليل التدريبي لمشروع تعزيز السلامة المجتمعية المقامة في (أثيوبيا - أديس أبابا - في الفترة من ٢٣ - ٢٩ يونيو ٢٠١٩) كانت الفرصة إذ ألتقينا بالبروفسور "آرى بلود" الخبير الدولي في مجال الأمن والقضاء وفي مجال السلامة والشرطة المجتمعية بالاتحاد الأوربي، الذي انتدب استشارياً في عدد من البلدان في مجال تعزيز السلامةالشرطة المجتمعية وإنفاذ القانون، وفي مجال جريمة الاتجار بالبشر .

و وأضاف كانت الفرصة أكبر إذ كان في الورشة حضور السيدة "سونيا" المسؤولة والممثلة لمؤسسة برجهوف الألمانية طيلة مدة السبع أيام بمعدل ثمان ساعات تدريبية في اليوم الواحد، أتاحت لنا التعرف عليها عن قرب في الاستماع لنا والاستماع إليها.

واوضح أن هذه الفرصة أتاحت لنا الاستماع لهذا الخبير القانوني الذي قدم لنا في الورشة مالديه من علم ومعارف وتطبيقات وعن تجاربه في عدد من البلدان التي اشتغل فيها خبيراً في مجال الأمن والقضاء وفي مجال السلامة/الشرطة المجتمعية.