قال القاضي "شاكر محفوظ بنش" إن ورشة العمل الخاص بإعداد الدليل التدريبي لمشروع تعزيز السلامة المجتمعية المقامة في (أثيوبيا - أديس أبابا - في الفترة من ٢٣ - ٢٩ يونيو ٢٠١٩) كانت الفرصة إذ ألتقينا بالبروفسور "آرى بلود" الخبير الدولي في مجال الأمن والقضاء وفي مجال السلامة والشرطة المجتمعية بالاتحاد الأوربي، الذي انتدب استشارياً في عدد من البلدان في مجال تعزيز السلامةالشرطة المجتمعية وإنفاذ القانون، وفي مجال جريمة الاتجار بالبشر .
و وأضاف كانت الفرصة أكبر إذ كان في الورشة حضور السيدة "سونيا" المسؤولة والممثلة لمؤسسة برجهوف الألمانية طيلة مدة السبع أيام بمعدل ثمان ساعات تدريبية في اليوم الواحد، أتاحت لنا التعرف عليها عن قرب في الاستماع لنا والاستماع إليها.
واوضح أن هذه الفرصة أتاحت لنا الاستماع لهذا الخبير القانوني الذي قدم لنا في الورشة مالديه من علم ومعارف وتطبيقات وعن تجاربه في عدد من البلدان التي اشتغل فيها خبيراً في مجال الأمن والقضاء وفي مجال السلامة/الشرطة المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر تفاصيل ورشة العمل الخاصة بإعداد الدليل التدريبي لمشروع تعزيز السلامة المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.