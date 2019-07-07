انطلاق قافلة أبناء شبوة لدعم جبهات الضالع وثرة

انطلقت صباح اليوم الأحد، من أمام مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، قافلة أبناء شبوة لدعم جبهات الصمود الجنوبية في الضالع وثرة .

وفي تصريح صحفي أدلى به رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، الشيخ علي محسن السليماني، أعلن فيه انطلاق قافلة المعونات التي تحتوي على كمية من المواد الغذائية و المياه المعلبة والأدوية والمستلزمات الأخرى.

وأضاف في سياق تصريحه أن هذه القافلة المقدمة من تبرعات أبناء شبوة، تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الجنوب، وأنهم جسدا واحدا لايتجزاء، مؤكدا على أهمية دعم جبهات الصمود الجنوبية التي تدافع عن الوطن الجنوبي والعرض والشرف والعقيدة.

ولفت رئيس القيادة المحلية، إلى أن هذه القافلة بتنظيم من القيادة المحلية بالمحافظة والمديريات، مقدماً شكره وتقديره للجهود التي بذلتها لجنة التبرعات بالمجلس، وكذا الشخصيات الاجتماعية لترتيب وانجاح حملة التبرعات، ومثمنا في نفس الوقت تفاعل وتجاوب أبناء شبوة مع حملة التبرعات لجبهات الضالع وثره، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء.

هذا وقد انطلقت القافلة من ساحة مقر المجلس الانتقالي في عاصمة المحافظة، بمشاركة عدد من قيادات المجلس، يتقدمهم رئيس القيادة المحلية الشيخ علي محسن السليماني، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، على أن تلتحق بهم قافلة أخرى من المديريات الجنوبية.